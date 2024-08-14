В России могут объявить новую мобилизацию до конца года, — СМИ

По информации Bloomberg из-за нехватки военнослужащих российские власти могут объявить новую мобилизацию до конца текущего года.

После вторжения ВСУ в Курскую область стал очевидным дефицит оборонительных резервов, что повышает риск новой волны мобилизации, пишет агентство во вторник, 13 августа, со ссылкой на источники.

ВС РФ не успевают восполнять потери на передовой, достигшие максимума с начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года, пишет агентство, ссылаясь на трех человек, близких к Кремлю и Минобороны РФ и попросивших не называть их имен. Несмотря на значительно возросшие выплаты для контрактников, российские регионы не выполняют в среднем более трети квот на призыв, указал один из источников Bloomberg.

Усугубляющаяся нехватка личного состава, участвующего в войне против Украины, побуждает российские власти повышать выплаты военным, чтобы избежать повторения мобилизации, но до сих пор имеется мало признаков эффективности этих мер, отмечается далее.

Такая ситуация может привести к тому, что власти РФ будут вынуждены вновь провести мобилизацию, считают собеседники агентства. По словам одного из них, Кремль может преподнести ее как «ротацию», необходимую для отдыха задействованных на фронте военных.

Напомним, генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 594 400 солдат.