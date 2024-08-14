Главу Антимонопольного комитета Кириленко подозревают в незаконном обогащении

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что с 2020 по 2023 год Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового авто, записав все на родственников своей жены.

В частности, среди приобретенного имущества:

— 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью почти 700 квадратов;

— дом более 220 квадратов и 2 земельных участка под Киевом;

— 2 гаражных бокса;

— 6 машиномест;

— 3 нежилых помещения площадью более 190 квадратов;

— автомобиль ВМW Х3.

Общая стоимость активов составляет 61,7 млн грн. Разница между стоимостью этих активов и средствами, которыми владела семья, и легла в текст подозрения.

С целью сокрытия факта незаконного обогащения должностное лицо не указало сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

Первыми о возможном незаконном обогащении Кириленко написали Схемы. Журналист Георгий Шабаев установил, что родственники должностного лица не имели бизнеса и не получали достаточных официальных доходов, чтобы все это приобрести.

В САП сообщили, что поводом для расследования САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования.

Напомним, замглавы Минэнерго Александр Хейло задержан на взятке в $500 тысяч.