Испанцы поведали о чудесном свойстве вина

Эксперты из Автономного университета Мадрида в Испании сделали удивительное открытие по поводу чудесной пользе вина. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у людей, которые предпочитают пить этого алкогольный напиток, несколько снижен риск летального исхода онкологических заболеваний.

Кроме этого, по их словам, почитатели вина реже уходят из жизни по причинам, связанным с употреблением алкоголя.

В ходе опыта исследователи оценили информацию о состоянии здоровья и пищевых привычках 135 103 пожилых людей в возрасте 60 лет и старше.

Ученые поделили их на группы в соответствии с количеством и типом ежедневно потребляемого алкоголя.

Также специалисты определили для каждого человека социально-экономические и биологические факторы риска преждевременного ухода из жизни и приступили к наблюдению за добровольцами.

Была оценена летальность от всех причин за 12-летний период.

Сообщается, что потребление 2,86-20 граммов алкоголя (этанола) в день для мужчин и 2,86-10 граммов для женщин было связано с высоким риском ухода из жизни в связи с раком среди пожилых людей с сопутствующими факторами риска.

Оказалось, что у женщин, которые потребляли от 10 до 20 граммов этилового спирта ежедневно (и у мужчин, выпивавших от 20 до 40 граммов), был повышен риск летального исхода по всем причинам.

Впрочем, в то же время, у людей, предпочитающих пить вино, был снижен риск ухода из жизни по причинам, связанным с употреблением алкоголя. Его любители немного реже уходили из жизни из-за осложнений онкологических заболеваний.

Ранее ученые дали дельный совет алкоголикам.