Выявлен новый неочевидный фактор диабета

Эксперты из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана в США поведали о новом факторе развития диабета второго типа. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что выявлена взаимосвязь между потреблением железа животного происхождения и повышенным риском этого страшного заболевания.

Во время опыта ученые оценили информацию, полученную в рамках крупного проекта NHS-I.

Указывается, что его целью была оценка состояния здоровья 37,5 тысяч американских медицинских работников.

Добавляется, что участники этого долгосрочного исследования предоставили подробные сведения о своем рационе, образе жизни и истории болезни.

Была проанализирована связь между особенностями питания и различными биомаркерами сахарного диабета.

Информируется, что примерами подобных биомаркеров служили уровни инсулина и сахара в крови, содержание жиров в организме и интенсивность протекания воспалительных процессов,

В итоге оказалось, что употребление продуктов с высоким содержанием железа животного происхождения (красного мяса, печени) увеличивало вероятность развития диабета второго типа на 26%.

Также установлено, что такая диета негативно влияла на обмен веществ жиров и некоторых аминокислот.

Резюмируется, что такой эффект не наблюдался при употреблении растительного железа.

Ранее ученые рассказали о вреде инсулина для диабетиков.