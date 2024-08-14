Американцы развенчали популярный пищевой миф

Эксперты из Корнельского университета в США развеяли популярный пищевой миф. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что резистентный крахмал, содержащийся в хлебе, крупах, зеленых бананах, макаронах из цельного зерна, коричневом рисе и картофеле, может не приносить пользы некоторым людям.

Ученые поясняют, что устойчивый крахмал (также резистентный крахмал, или неперевариваемый крахмал) представляет собой тип пищевых волокон, который не расщепляют ферменты поджелудочной железы.

Отмечается также, что он перерабатывается в кишечнике и потенциально становится полезной питательной средой для бактерий.

Указывается на то, что устойчивым крахмалом богаты картофель, зеленые бананы, коричневый рис, хлеб, цельнозерновые макароны и крупы.

Сейчас зачастую диетологи советуют людям употреблять больше таких продуктов для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.

Впрочем, как говорят американцы, исследование с участием 59 добровольцев выявило, что некоторые люди получают пользу от этого пищевого компонента, в то время как на организм других он оказывает почти никакого эффекта.

Сообщается, что разная пища содержит разные типы пищевых волокон.

Подчеркивается, что положительный эффект от потребления каждого из них зависит от уровня разнообразия и состава кишечного микробиома человека.

Добавляется, что по данной причине индивидуальный подбор рациона питания выступает лучшей стратегией.

Резюмируется, что спрогнозировать потенциальную пользу от потребления разных типов крахмала можно с помощью анализов кала и слюны.

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