В Украине ускорилась инфляция

В июле 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 5,4% с 4,8% в июне. Если говорить о месячном измерении, то цены не изменились. Такие данные со ссылкой на Государственную службу статистики приводит НБУ.

Фактические темпы роста цен оказались несколько ниже траектории прогноза, который содержал Инфляционный отчет за прошлый месяц. Это связывают с более сдержанным влиянием жары на формирование цен на сырые продукты питания.

Показатели базовой инфляции в прошлом месяце выросли до 5,7% с 5,0% в июне. Это в значительной степени обусловлено более быстрым подорожанием обработанных продуктов питания, которое вызвали высокие затраты на энергию, хранение продукции и оплату труда.

Более медленно дешевели сахар и крупы, что связано с исчерпанием запасов предыдущих высоких урожаев. Замедлили падение цены на помидоры, в то время как цены на огурцы существенно выросли, что вызвано меньшим предложением качественной продукции на фоне сложных погодных условий.

Также жара привела к росту цен на молоко. Несколько выросли в цене бананы: последнее связывают с повышенным внешним спросом.

Напомним, в Украине ожидается рост зарплат.