Беларусь отправила своих военных в Россию

Беларусь направила своих ракетчиков и артиллеристов в Россию для «отработки вопросов боевого применения». Об этом сообщило белорусское минобороны в своем Telegram-канале.

«Расчет подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь отбывает на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения», — отмечается в сообщении.

Во время полевого выхода подразделения проведут контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и находящихся на вооружении белорусской армии реактивных систем залпового огня.

Напомним, Беларусь перебросила технику и военных на границу с Литвой.