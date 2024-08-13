Ирландцы заявили, что стресс «убивает» иммунитет

Эксперты из университетского колледжа Корка в Ирландии узнали кое-что новое о вреде стресса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он уничтожает кишечные бактерии Lactobacillus, которые защищают организм от воспаления и регулирующие иммунитет.

Во время опыта специалисты изучили пути нейронной связи между кишечником и мозгом, сосредоточившись на железах Бруннера, то есть небольших органах в стенках тонкого кишечника.

Добавляется, что данные железы вырабатывают слизь и содержат множество нейронов.

Эксперимент провели на мышах, которым удалили железы Бруннера.

После этого у животных в кишечнике исчезли бактерии Lactobacillus.

Отмечается, что в здоровом желудочно-кишечном тракте они стимулируют выработку белков, которые действуют как барьер между клетками кишечника.

При этом, говорят ученые, они удерживают большую часть содержимого внутри и позволяют питательным веществам проникать в кровь.

Сообщается, что когда лактобактерии исчезают, кишечник становится проницаемым, что позволяет чужеродным молекулам попадать в кровоток, вызывая воспаление и повышая вероятность развития различных заболеваний.

Информируется, что у грызунов, находящихся в состоянии стресса, наблюдалось ухудшение иммунной функции, сходное с таковым у лишенных желез Бруннера грызунов.

Резюмируется, что стресс может отключать эти железы, тем самым разрушая иммунитет.

Ранее американцы озвучили эффективную диету против стресса.