Эндокринолог поведала о важном «правиле 15%»

Российский эндокринолог Майра Рау поведала о «правиле 15%». Именно столько вредной еды допускается в рационе питания.

Но есть условие – остальные 85% должна занимать богатая микроэлементами и витаминами пища.

Специалист рассказала: «Чтобы питаться здорово, но при этом позволять себе еду для удовольствия без негативных последствий для здоровья, важно помнить про принцип 85/15. 85% вашего дневного рациона должно состоять из основной еды, включающей шесть групп продуктов: фрукты, овощи, злаки, белковые и молочные продукты, растительные масла».

По ее словам, оставшиеся 15% от всей калорийности рациона можно оставить на еду, которую условно можно назвать пустыми калориями.

Резюмируется: «Это сладости, фастфуд, жирные блюда и прочие вкусняшки, которые при чрезмерном употреблении могут плохо сказаться на вашем здоровье».

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