Google окончательно отключил монетизацию на территории РФ

Сервис контекстной рекламы Google AdSense полностью свернет свою деятельность в российском интернете и отключит аккаунты пользователей из России. Об этом сообщает The Moscow Times.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной расположения которых указана Россия. Это значит, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет невозможно», — говорится в сообщении команды Google Payments.

Отмечается, что заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

Таким образом, владельцы сайтов и блогеры, работающие на YouTube, полностью избавятся от доступа к Google AdSense и услуг, предоставляемых рекламной сетью.

Напомним, в России оштрафовали Google за «фейки» о войне в Украине.