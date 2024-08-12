В Минобороны ответили, когда появится автоотсрочка в «Резерв+»

Министерство обороны планирует осенью запустить сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации в приложении «Резерв+» для отдельных военнообязанных категорий. Об этом говорится в ответе МО на вопросы в комментариях к посту заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко в Facebook.

«Мы активно работаем над функцией автоматических отсрочек для определенных категорий граждан, в том числе для студентов, родителей и опекунов троих детей. Планируем запустить уже осенью», — говорится в ответе Минобороны.

В ведомстве отметили, что понимают и разделяют необходимость автоматической отсрочки, и это одно из приоритетных направлений работы команды «Резерв+».

«Запуск планируется осенью. Следите за обновлениями», — говорится в другом ответе Минобороны в комментариях под другим постом Черногоренко.

Напомним, в Минобороны объяснили, нужно ли каждый раз обновлять «Резерв+», чтобы появилась дополнительная информация.