В Украине начали выдавать водительские права с допзащитой

С 1 августа в Украине выдают обновленные бланки водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта. У них будут дополнительные элементы защиты. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«На защитном покрытии бланков к голографическому изображению эмблемы МВД добавляется специальная маркировка. Она состоит из трех букв и шести цифр. Такая усиленная защита существенно снизит риски подделки документов», — рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Кроме того, еще одним элементом защиты на бланках свидетельства о регистрации уже выдаваемых автомобилей является QR-код, расположенный в правом нижнем углу.

«Он содержит ссылку на онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД, где можно проверить свои документы. После сканирования QR-кода на экране появится вся информация, внесенная в электронный реестр — серия, номер документа и данные о транспортном средстве», — отметил он.

Напомним, украинские водительские права адаптировали к европейским.