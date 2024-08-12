Байден спрогнозировал, что будет, если Трамп снова станет президентом США

Президент США Джо Байден вновь жестко наехал на кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа. Рассказал, что будет, если тот снова попадет в Белый дом.

Политик отметил: «Помяните мое слово, если Дональд Трамп выиграет эти выборы, необходимо будет пристально следить за происходящим. Он представляет собой опасность, подлинную угрозу американской безопасности».

Джо Байден уверяет, что у его оппонента и крайне правого крыла республиканцев в США нет никакого уважения к политическим институтам демократии его страны.

Глава государства резюмировал: «Мы находимся в переломной точке истории нашей страны. И решения, которые принимались за последние три-четыре года, и которые будут приняты в течение ближайших трех-четырех лет, станут ключом к последующим десятилетиям. И ключом ко всему является демократия».

Ранее Байден заявил, что Трамп не отдаст власть просто так.