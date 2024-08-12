В Сербии уверяют, что президента Вучича хотят убить из-за Украины

Вице-премьер Сербии Александр Вулин сделал скандальное заявление. Его слова цитируют российские СМИ.

Чиновник уверяет, что президента страны Александра Вучича хотят убить из-за его позиции по Украине.

Было сказано: «Когда произошло покушение на Роберта Фицо, а затем на Дональда Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Александр Вучич. Потому что со всеми, кто выступает за мирное решение по Украине, что-то происходит, кто-то в них стреляет».

По его словам, жизнь главы государства «находится под угрозой со стороны тех, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против России, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине».

Он добавил: «Таких немало, но ни одного из них нет на Востоке. Александр Вучич находится и под угрозой со стороны наркокланов, которые мы раскрыли, чьи члены находятся в бегах».

Уверяется, что Запад готовит для президента Сербии «то же, что устроил Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге».

Ранее Вучич дал нерадостный прогноз по поводу войны в Украине.