Кремль может готовить масштабную месть Киеву за атаку на Курщину, — СМИ

Российские военные, вероятно, готовятся нанести массированный ракетный удар по Киеву как месть за свой провал в Курской области. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны Украины.

Отмечается, что за последние дни ВСУ имеют значительное продвижение в Курской области, что косвенно признал недавно и президент Владимир Зеленский. В субботу он заявил, что Украина «продвигает войну на территорию агрессора».

По данным издания, Украина ожидает агрессивного ответа со стороны России в виде попытки ракетного удара по важным целям в Киеве. В частности, россияне могут попытаться атаковать Верховную Раду и другие правительственные здания.

«Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать всему миру, что она всесильна и что такое, как Курск, не останется безнаказанным», — сказал источник.

Напомним, украинцы продвинулись на 30 км вглубь России.