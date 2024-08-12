Новый глава ХАМАС передал Израилю, что хочет перемирия, — СМИ

Новоизбранный лидер ХАМАС Яхья Синвар через египетских и катарских посредников передал израильским официальным лицам, что хочет договориться по соглашению о прекращении огня. Позиция Израиля пока неясна. Об этом сообщает CNN.

По словам двух израильских собеседников, приближенные к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху люди сказали журналистам, что израильский премьер-министр готов заключить соглашение, независимо от влияния этого решения на его правительственную коалицию, пишет издание.

Однако израильский истеблишмент в сфере безопасности остается гораздо более скептичным по поводу готовности Нетаньяху заключить соглашение, учитывая сопротивление ультраправых министров в его коалиции.

Израильский источник сообщил, что официальные лица США дали понять своим израильским коллегам, что они считают, что пора достичь соглашения о прекращении огня во избежание более широкой региональной войны.

Кроме этого, организация «Форум семей заложников и пропавших без вести», основанная семьями людей, которые были похищены в сектор Газа во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, также призвала Израиль и ХАМАС финализировать соглашение по заложникам и прекращению огня.

Напомним, в Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию.