ВСУ разбили подразделение кадыровцев и взяли в плен десятки человек, — Deep State

Украинские военные из 225 Отдельной штурмовой бригады разбили подразделение чеченцев «Ахмат». Об этом вечером в воскресенье, 11 августа, сообщает украинский проект Deep State.

«Парни предприняли ряд мер, которые обеспечили тактический успех „операци“», — говорится в сообщении.

Между тем, проект «Хочу жить» опубликовал видео с десятками пленных. Некоторых из них спрашивают, откуда они, на что те отвечают, что из Ахмата.

«Рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы. По их словам, они пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, поскольку Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы Ахмата в плен не сдаются. Ну, обычно да, поскольку сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы Ахмата даже не пытались сопротивляться», — говорится в сообщении, сопровождающем видео с пленными.

Отмечается, что кадыровский пиар и желание беречь свою гвардию от боевых действий дорого стоят россиянам. Ведь если бы они защищали границу, а не прятались «за спинами срочников на десятой линии под Курском», столь быстрый прорыв был бы невозможен. Но, как следствие, на границе оказались только обычные 18-летние срочники и пограничники.

«Они также приняли правильное решение не вступать в бой и добровольно сдаться в плен, сохранив свои жизни», — сообщает канал.

Напомним, украинцы продвинулись на 30 км вглубь России.