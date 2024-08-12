Украинцы продвинулись на 30 км вглубь России, — СМИ

Россия признала, что украинские войска продвинулись в глубь ее территории по меньшей мере на 30 км. Это стало самым глубоким и значительным продвижением Украины со времени контрнаступления осенью 2022 года, пишет BBC.

Министерство обороны РФ заявило, что предотвратило попытки прорыва украинских сил в районах населенных пунктов Толпине и Общий Колодец Курской области, которые расположены примерно в 25 и 30 км от границы.

Издание называет это очевидным признанием того, что Силы обороны Украины продвинулись вглубь Курского пограничного района.

Кадры, опубликованные в сети и подтвержденные BBC, также показали бои у села Левшинка, примерно в 25 км от границы.

В Сумах, граничащих с Курской областью, корреспонденты BBC стали свидетелями постоянного потока бронетранспортеров и танков, двигавшихся в сторону России. Также появились аэрофотосъемки, на которых видно, как украинские танки используются в боях на территории России.

Напомним, в Пентагоне не считают эскалацией «прорыв» границы в Курской области.