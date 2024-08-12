Назван победитель медального зачета Олимпиады-2024

В Париже завершилась соревновательная программа XXXIII летних Олимпийских игр. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная США.

В последнем состязании Олимпиады-2024, финале женского баскетбольного турнира, американки обыграли команду Франции со счетом 67:66.

«Золото» в женском баскетболе позволило США обойти Китай в итоговом медальном зачете.

Спортсмены из обеих стран получили по 40 золотых медалей, но за счет большего количества серебряных наград (44 против 27) победителем медального зачета Олимпиады-2024 стали США.

В активе американцев 126 наград — 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые.

Вторыми стали олимпийцы Китая — 91 медаль (40, 27, 24), третьими — представители Японии — 45 (20, 12, 13).

Украина завершила выступление на Олимпиаде-2024 с 12 наградами: тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми. С таким результатом Украина заняла 22 место в общем медальном зачете и заняла 17 место по количеству выигранных наград.

Напомним, в Париже египетского спортсмена задержали по пикантному обвинению.