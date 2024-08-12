Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 592 000 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 12 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 592 000 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 450 танков, 16 368 боевых бронированных машин, 16 728 артиллерийских систем, 1 146 РСЗО, 919 средств ПВО, 366 самолетов, 328 вертолетов, 13 472 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 426 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 22 590 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 801 единица специальной техники.

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