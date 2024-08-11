Илон Маск поужинал в компании со своей девушкой-роботом

Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?
Сборная Украины завоевала еще одно «серебро» на ОИ-2024
Украина взяла под контроль газовую станцию «Газпрома» возле Суджи, — WP
ОИ-24: Копилка сборной Украины пополнилась еще двумя медалями
Стало известно, будут ли выключать свет 9 августа
В Курскую область перебрасывают ЧВК «Вагнер», — росСМИ
Украина просит Мексику арестовать Путина в случае его приезда
На Сумщине эвакуируют жителей пяти общин
«Укрэнерго» отменило отключение на 8 августа
Боксер Александр Хижняк принес Украине еще одно золото на Олимпиаде-2024
Буданов оценил, сколько еще продлится наступление РФ