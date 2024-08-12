Американский ортодонт рассказала, как чистить зубы правильно

Популярный ортодонт из США Сейбл Столлер поведала о том, как чистить зубы правильно. Оказывается, есть важный нюанс.

Так, медик говорит о том, что отказ от ополаскивания рта водой или специальными средствами после чистки зубов помогает повысить эффективность работы активных компонентов пасты и предотвратить кариес.

Дело в том, что во время чистки зубов полезные компоненты пасты, такие как фтор, воздействуют на эмаль в течение короткого периода времени.

Поясняется, что фтор представляет собой природный минерал, который обладает способностью защищать зубы от разрушения и восстанавливать их на начальных стадиях кариеса, а также защищать эмаль от повреждений и износа.

Указывается также, что данное вещество должно оставаться на поверхности зубов как можно дольше.

Отмечается при этом, что с медицинской точки зрения приемлемый способ ухода за зубами подразумевает их очищение щеткой с последующим «выплевыванием» излишков пасты.

Сообщается, что от ополаскивания рта водой или специальными растворами нужно воздержаться.

Резюмируется, что подобный способ гигиены может показаться непривычным или некомфортным, однако он помогает эффективнее сохранять здоровье зубов.

Ранее оказалось, потеря зубов ведет к ожирению.