Адам Бриттон из National Geographic насиловал собак и скармливал из крокодилам

Телеведущего National Geographic Адама Бриттона осудили на 10 лет за зоофилию и жестокие убийства животных, — сообщает ВВС.

Следствие установило, что Адам Бриттон насиловал собак в своем доме и снимал издевательства на видео, которые распространял в Сети среди «единомышленников».

Своих жертв Адам Бриттон называл «игрушками для развлечения».

За два года 53-летний Адам Бриттон замучил по меньшей мере 42 собаки, убив 39 из них. Тела убитых животных он скармливал восьми своим крокодилам.