Стало известно о небывалой пользе картофеля

Эксперты из университета Невады в Лас-Вегасе (США) поведали о пользе картофеля. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что правильно приготовленный картофель способен помочь пациентам с диабетом 2 типа, а также способствует потере веса и нормализации работы сердца.

В проведенном опыте участвовали 24 добровольца с этим заболеванием.

Сообщается, что половине подопытных ежедневно выдавали по одной запеченной в кожуре картофелине весом около ста граммов в качестве гарнира или закуски.

Вторая часть людей была в контрольной группу и получала аналогичную порцию калорий и углеводов в виде белого риса.

Эксперимент длился двенадцать недель, то есть это был минимальный срок для появления изменений в показателях гликемического контроля и кардиометаболического здоровья.

В итоге оказалось, что у тех, кто ел картофель, наблюдалось умеренное снижение уровня глюкозы в крови.

Кроме этого них снизилась окружность талии и нормализовалась частота сердечных сокращений.

Ученые уверяют, что белый картофель может заменить пациентам другие продукты с высокой гликемической нагрузкой, такие как белый рис.

Добавляется, что особую пищевую ценность для человека представляет картофельная кожура, где содержится много полезного калия, ведь она содержит определенный тип волокон, называемых «резистентным крахмалом», который, как было показано, улучшает контроль глюкозы, липидный профиль и чувство сытости.

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