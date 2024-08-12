Стало известно о еще одном страшном последствии алкоголя

Эксперты из Техасского университета в США поведали о еще одном страшном последствии алкоголя. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что дети родителей с алкогольными расстройствами подвержены риску раннего старения и связанных с ним проблем со здоровьем.

Ранее уже было выявлено, что дети из семей с историей злоупотребления спиртным склонны к болезням и расстройствам поведения, но основные причины этой тенденции оставались неясными.

Так, у таких детей нередко возникают такие симптомы преждевременного старения, как высокий уровень холестирина, проблемы с сердцем, артрит и ранее слабоумие, которое может проявиться уже к сорока годам.

Во время нового опыта американцы задействовали мышей для моделирования влияния употребления алкоголя родителями на потомство.

Сообщается, что взрослым самцам и самкам животных давали либо чистую воду, или же 10% раствор этанола.

При этом уточняется, что самки подвергались воздействию алкоголя как до зачатия, так и на ранних стадиях беременности.

Ученые сравнили потомство из разных групп: контрольная группа (не подвергавшаяся воздействию алкоголя), материнская группа (только матери употребляли алкоголь), отцовская группа (только отцы употребляли алкоголь) и двойная группа (оба родителя употребляли алкоголь).

Были выявлены доказательства того, что употребление алкоголя родителями приводит к раннему старению и митохондриальной дисфункции у потомства.

Отмечается, что митохондрии отвечают за снабжение клетки энергией.

Добавляется, что одним из ключевых открытий стало увеличение клеточного старения в мозге и печени детенышей.

Поясняется, что клеточное старение представляет собой состояние, при котором клетки перестают делиться и накапливают повреждения, что способствует возрастным заболеваниям.

Специалисты увидели повышенные уровни активности β-галактозидазы, связанной со старением, и увеличенную экспрессию генов p21 и p16Ink4a в мозге потомства, что тоже указывает на ускоренное старение.

Информируется, что в печени у потомства мужского пола были обнаружены значительные маркеры раннего заболевания органа, такие как повышенное накопление жира и фиброз.

Подобные эффекты оказались наиболее выражены у потомства из группы двойного воздействия, где оба родителя употребляли алкоголь, что предполагает аддитивный эффект употребления алкоголя матерью и отцом.

Ранее стало известно, какие алкогольные напитки нельзя смешивать.