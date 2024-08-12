Выявлен жуткий вред от курения марихуаны

Эксперты из университета Южной Калифорнии в США выявили новый жуткий вред от курения марихуаны. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была обнаружена связь от употребления этого наркотического средства и появлением рака головы и шеи.

Сообщается, что, увы, рак головы и шеи, шестой по распространенности вид рака в мире, включает в себя несколько видов рака, в том числе рак полости рта, глотки, гортани и прилегающих слюнных желез.

Указывается на то, что при отсутствии лечения продолжительность жизни человека с диагностированным раком головы и шеи составляет всего два-три года.

В ходе работы ученые изучили медицинские данные из 64 организаций здравоохранения, отследив случаи рака у пациентов, употреблявших марихуану на протяжении от года до пяти лет.

В итоге оказалось, что у людей с зависимостью от марихуаны рак головы и шеи обнаруживали от 3,5 до 5 раз чаще по сравнению с теми, кто не употребляет этот наркотик.

Информируется, что заболеваемость указанными видами рака не зависела от таких факторов как возраст, пол, этническая принадлежность, употребление табака и алкоголя.

Дело в том, что канцерогенный эффект марихуаны связан с дымом от ее курения.

Резюмируется: «Марихуану обычно курят без фильтра, и ее дымом затягиваются глубже, чем обычными сигаретами. Она горит при более высокой температуре, чем табак, что увеличивает риск воспаления и развития рака».

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