Тейлор Свифт хотели убить?

В Австрии арестованы два человека по подозрению в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене, сообщает Радио Свобода.

Арестованные могут быть связаны с террористической группировкой "Исламское государство", сообщается со ссылкой на австрийское МВД.

Все три концерта певицы, запланированные 8, 9 и 10 августа, отменены.

Одному из подозреваемых в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт - 19 лет. Он гражданин Австрии. При обыске у него были найдены химические вещества. Их состав не уточняется.

По словам главы МВД Австрии Франца Руфа, несколько недель назад австриец "присягнул на верность" "Исламскому государству". Его задержали в Тернице, примерно в 75 километрах к юго-западу от Вены.

Второму подозреваемому 17 лет. Он был задержан в Вене. Журналисты называют его сообщником первого задержанного.

Ещё трое подозреваемых находятся в розыске.

Ожидалось, что на каждом концерте Тейлор Свифт будут присутствовать 65 тысяч зрителей.

После отмены концертов Тейлор Свифт организатор шоу заявил, что у него не было другого выбора.