ВОЗ созвала чрезвычайную встречу из-за вспышки обезьяньей оспы

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус созвал чрезвычайную встречу международных экспертов на фоне распространения обезьяньей оспы (mpox). Об этом сообщает VOA.

Поскольку обезьянья оспа распространяется за пределами Демократической Республики Конго, комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется как можно скорее, чтобы определить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения является самым высоким предупреждением, которое может объявить ВОЗ, что позволяет Тедросу инициировать экстренные меры в соответствии с Международными медицинскими правилами.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание, вызванное вирусом, передаваемым человеку инфицированными животными. Вирус может передаваться от человека к человеку при тесном физическом контакте.

Впервые он был обнаружен у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго, вызывая, в частности, лихорадку и мышечные боли. В мае 2022 года темпы инфицирования mpox резко выросли по всему миру, преимущественно в ЛГБТ-сообществе.

Напомним, ВОЗ считает ситуацию с оспой чрезвычайной.