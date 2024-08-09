На одном из столичных мостов через Днепр ограничат движение

На Северном мосту в Киеве с 9 августа по 15 октября частично ограничат движение транспорта по первой и второй полосам в направлении с правого берега Днепра на левый. Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на «Киевавтодор».

Отмечается, что дорожники будут выполнять текущий ремонт проезжей части моста. На время проведения работ движение транспорта будет осуществляться по третьей и четвертой полосам движения.

По результатам специального обследования Северный мост не признан аварийным.

Как сообщается, в настоящее время предприятие уже выполнило ремонт плиты проезжей части с наложением нового слоя бетона, гидроизоляции и двух слоев асфальтобетона в направлении с левого берега реки Днепр на правый. Параллельно с этим разрабатывается проект ремонта и замены металлических ограждающих конструкций пешеходной части.

Напомним, в Киеве заговорили о закрытии моста Метро.