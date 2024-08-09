Американцы озвучили эффективную диету против стресса

Эксперты из университета Бингемтона в США озвучили эффективную диету против стресса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что соблюдение средиземноморской диеты укрепляет психику и помогает снизить уровень стресса.

В проведенном опыте участвовали полторы тысячи людей.

Американцы проанализировали их рацион питания, а также оценили уровни испытываемого добровольцами стресса с помощью специальных психологических опросников.

Сообщается, что полученные данные после были проанализированы с помощью модели машинного обучения.

В итоге выяснилось, что у людей, которые питались в соответствии с принципами средиземноморской диеты, уровень стресса был ниже.

Информируется, что средиземноморская диета предполагает употребление полезных жиров (оливкового масла, орехов, рыбы, сыра), антиоксидантов (молекул, защищающих клетки от повреждения) в составе овощей и фруктов, белка и клетчатки.

Резюмируется, что приверженцы так называемой «западной» диеты, потребляющие много сладкой, соленой и жирной пищи, чаще сообщали о высоких психоэмоциональных нагрузках.

Ранее диетолог назвал фрукты и ягоды, которые содержат больше всего сахара.