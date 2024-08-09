Американцы озвучили эффективную диету против стресса

Эксперты из университета Бингемтона в США озвучили эффективную диету против стресса. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что соблюдение средиземноморской диеты укрепляет психику и помогает снизить уровень стресса.
В проведенном опыте участвовали полторы тысячи людей.
Американцы проанализировали их рацион питания, а также оценили уровни испытываемого добровольцами стресса с помощью специальных психологических опросников.
Сообщается, что полученные данные после были проанализированы с помощью модели машинного обучения.
В итоге выяснилось, что у людей, которые питались в соответствии с принципами средиземноморской диеты, уровень стресса был ниже.
Информируется, что средиземноморская диета предполагает употребление полезных жиров (оливкового масла, орехов, рыбы, сыра), антиоксидантов (молекул, защищающих клетки от повреждения) в составе овощей и фруктов, белка и клетчатки.
Резюмируется, что приверженцы так называемой «западной» диеты, потребляющие много сладкой, соленой и жирной пищи, чаще сообщали о высоких психоэмоциональных нагрузках.
Ранее диетолог назвал фрукты и ягоды, которые содержат больше всего сахара.