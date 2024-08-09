Олимпиада в Париже: египетского спортсмена задержали по пикантному обвинению

Во время Олимпийских игр в Париже случился очередной скандал. О нем пишет издание Le Parisien.

Сообщается о том, что 26-летний член сборной Египта по греко-римской борьбе Мохамед Эльсайед был помещен под стражу местной полицией по обвинению в сексуальном насилии.

Инсайдер говорит, что борец был задержан в 13-м округе Парижа за то, что в нетрезвом виде будто бы положил руки на ягодицы незнакомой женщины на улице, выходя из кафе.

Уточняется, что данный инцидент произошел на набережной Аустерлиц рано утром в пятницу, 9 августа.

При этом якобы пострадавшая написала заявление на парня, а прокуратура Парижа начала проверку по факту сексуального насилия.

Справка :

Мохамед Эльсайед – бронзовый призер Олимпиады в Токио в весе до 67 кг. В Париже он выбыл из борьбы за медали на стадии 1/8 финала, проиграв азербайджанцу Хасрату Джафарову.

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