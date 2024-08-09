В России бешеный волк покусал людей

Громкое ЧП произошло в российском селе Моторское (Красноярский край). Как говорят местные чиновники, тут бешеный волк напал на людей.
В результате атаки животного пострадали два человека.
Медики сообщают, что сейчас проводится курс антирабической помощи бедолагам, а также тем, кто контактировал с ними.
Кроме этого пострадали домашние и сельскохозяйственные животные.
Медики сообщают, что сейчас проводится курс антирабической помощи бедолагам и живности.
Волка уже застрелили. У него подтвердили бешенство.
Сказано, что он заходил в личные подсобные хозяйства.
Ранее мы писали, что волки терроризируют несколько сел на Виннитчине.