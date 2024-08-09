В России бешеный волк покусал людей

Громкое ЧП произошло в российском селе Моторское (Красноярский край). Как говорят местные чиновники, тут бешеный волк напал на людей.

В результате атаки животного пострадали два человека.

Медики сообщают, что сейчас проводится курс антирабической помощи бедолагам, а также тем, кто контактировал с ними.

Кроме этого пострадали домашние и сельскохозяйственные животные.

Медики сообщают, что сейчас проводится курс антирабической помощи бедолагам и живности.

Волка уже застрелили. У него подтвердили бешенство.

Сказано, что он заходил в личные подсобные хозяйства.

Ранее мы писали, что волки терроризируют несколько сел на Виннитчине.