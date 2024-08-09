В Украине может резко подорожать хлеб

Пекари допускают перебои с хлебом. Так что скоро продукт может вырасти в цене на 20% из-за роста стоимости муки и других компонентов. Об этом сообщает businessua.

По оценкам президента Всеукраинской ассоциации пекарей и директора компании «Киев Хлеб» Юрия Дученко, цены на хлеб нужно повысить на 15-20%.

«Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на грани остановки, некоторые переходят на работу в одну смену», — пояснил он.

Дученко добавляет, что если в апреле покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена в 16-16,2 тысяч.

«Цены на муку за прошедшие несколько месяцев выросли на 50% и продолжают увеличиваться. Мука в себестоимости хлеба — это примерно 40%. Другое сырье (сахар, подсолнечное масло и др.) подорожало с начала года более чем на 20%. Растут расходы на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и тому подобное», — рассказал Дученко в комментарии Минфина.

Напомним, стало известно, как растет экономика Украины с начала года.