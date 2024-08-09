Второй Саммит мира не означает начало переговоров с Россией, — Ермак

Второй Саммит мира не будет означать начало переговоров между Украиной и Россией. Там стране-агрессору только хотят передать мирный план. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что на второй саммит может приехать представитель России. Ему Украина и другие участники планируют передать согласованный план реализации всех пунктов формулы мира.

«Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь. Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план, происходила не в формате Украина-Россия, а в присутствии всех стран, которые поддержали наш план», — рассказал Ермак.

Также в ответ на вопрос о возможности участия российского диктатора Владимира Путина в саммите мира руководитель ОП подчеркнул, что еще очень рано говорить об этом.

Напомним, второй Саммит мира должен остановить войну.