Microsoft наехала на Иран из-за выборов в США

Корпорация Microsoft наехала на Иран. Стало известно, что случилось.

Американцы уверяют, что связанные с Ираном хакерские группировки якобы используют подставные новостные сайты для вмешательства в предстоящие президентские выборы в США.

Там сказали: «Сегодня мы делимся данными об отслеживаемой нами активности, которая все больше указывает на намерение Ирана повлиять на президентские выборы в США в этом году».

Кроме этого говорится о том, что связанные с Ираном хакерские группы отслеживают актуальные тренды по темам, затрагивающим выборы, и якобы распространяют сообщения для оказания влияния на мнение американцев, особенно в так называемых колеблющихся штатах.

Сообщается при этом, что они проводят операции с целью сбора информации об избирательных кампаниях, чтобы, как утверждают в корпорации, в дальнейшем оказать влияние на выборы.

В США поведали, что хакеры будто бы создают подставные сайты, где размещают материалы по важным для американцев темам, для написания текстов применяются технологии искусственного интеллекта.

Уточняется, что с помощью взломанной почты бывшего чиновника хакеры якобы рассылают высокопоставленным американским лицам ссылки, через которые крадут информацию об их активности в сети.

Как пример – хакеры попытались войти в почту неназванного бывшего кандидата в президенты США.

Добавляются, что с помощью взломанных аккаунтов хакеры также собирают информацию об оборонном секторе, американских спутниках и сфере здравоохранения.

Напомним, что в конце июля миссия Ирана в ООН отвергла заявления разведки США, касающиеся якобы вмешательства Тегерана в ход предстоящих выборов.

Ранее в Microsoft произошел очередной сбой.