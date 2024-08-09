Трамп против Харрис: опубликована свежая социология

Президентская кампания в США продолжается. Компания Ipsos измерила рейтинги основных кандидатов на пост главы государства – Дональда Трампа и Камалы Харрис.

Указывается на то, что уровень поддержки демократки составляет 42%, а вот у республиканца данный показатель равен лишь 37%.

Кроме этого 4% опрошенных выразили свою поддержку независимому кандидату Роберту Кеннеди-младшему.

Эксперты также говорят о том, что отрыв конкурентов увеличился по сравнению с предыдущим исследованием, которое проводилось в конце июля. Тогда Камалу Харрис поддерживали 37% американцев, Дональда Трампа – 34%, а Роберта Кеннеди-младшего – 10%.

Добавим, что этот опрос проводился 2-7 августа. В нем приняли участие 2 045 совершеннолетних граждан США. Допустимая погрешность результата составила 3%.

Ранее Трамп заявил, что Китай и Россия не боятся США.