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Новости > Трамп против Харрис: опубликована свежая социология

Трамп против Харрис: опубликована свежая социология

Агата Кловская
09.08.24 16:25
107
Трамп против Харрис: опубликована свежая социология

Президентская кампания в США продолжается. Компания Ipsos измерила рейтинги основных кандидатов на пост главы государства – Дональда Трампа и Камалы Харрис.

Указывается на то, что уровень поддержки демократки составляет 42%, а вот у республиканца данный показатель равен лишь 37%.

Кроме этого 4% опрошенных выразили свою поддержку независимому кандидату Роберту Кеннеди-младшему.

Эксперты также говорят о том, что отрыв конкурентов увеличился по сравнению с предыдущим исследованием, которое проводилось в конце июля. Тогда Камалу Харрис поддерживали 37% американцев, Дональда Трампа – 34%, а Роберта Кеннеди-младшего – 10%.

Добавим, что этот опрос проводился 2-7 августа. В нем приняли участие 2 045 совершеннолетних граждан США. Допустимая погрешность результата составила 3%.

Ранее Трамп заявил, что Китай и Россия не боятся США.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, выборы президента США, Камала Харрис

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