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Новости > Байден улизнул из Вашингтона

Байден улизнул из Вашингтона

Александр Панько
09.08.24 12:30
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Байден улизнул из Вашингтона

Президент США Джо Байден вновь вызвал недовольство своим поведением среди пользователей социальных сетей. О ситуации поведал пул СМИ Белого дома.

Там рассказали, что американский лидер вновь покинул свое рабочее место в Вашингтоне до начала выходных, отправившись в личный дом в штате Дэлавер.

Политик уже в 17-25 по местному времени (то есть, прошлой ночью) прибыл на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, откуда вылетел в сторону штата Делавэр.

Ожидается, что Джо Байден после этого отправится в курортный городок Рехобот-Бич.

Ранее Байден заявил, что Трамп не отдаст власть просто так.

Тэги: США, мир, Джо Байден

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