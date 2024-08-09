Байден улизнул из Вашингтона

Президент США Джо Байден вновь вызвал недовольство своим поведением среди пользователей социальных сетей. О ситуации поведал пул СМИ Белого дома.

Там рассказали, что американский лидер вновь покинул свое рабочее место в Вашингтоне до начала выходных, отправившись в личный дом в штате Дэлавер.

Политик уже в 17-25 по местному времени (то есть, прошлой ночью) прибыл на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, откуда вылетел в сторону штата Делавэр.

Ожидается, что Джо Байден после этого отправится в курортный городок Рехобот-Бич.

Ранее Байден заявил, что Трамп не отдаст власть просто так.