Бои на Курщине угрожают транзиту газа в Европу, — СМИ

Бои недалеко от газовой станции Суджа, через которую российский газ транзитом через Украину идет в страны ЕС, вызывают беспокойство. Эксперты опасаются внезапной остановки потоков до окончания соглашения с «Газпромом». Об этом сообщает информагентство Reuters.

«Газпром» может использовать бои как повод для прекращения поставок газа, отметил руководитель европейского газового и СПГ направлений в консалтинговой компании Energy Aspects Джеймс Вадделл.

СМИ отмечает, что «Газпром» все же заявил, что пока будет продолжать транспортировать газ через Украину, а оператор украинской газотранспортной системы сообщил, что сделки продолжаются в обычном режиме.

В случае прекращения экспорта Россия также может потерять около 4,5 млрд долларов ежегодного дохода.

Напомним, Украина взяла под контроль газовую станцию «Газпрома» возле Суджи.