Трамп заявил, что Китай и Россия не боятся США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обрушился с новой критикой на действующую власть страны. Сделал громкое заявление.

Политик сказал: «Наша страна никогда не была в такой опасности – как экономически, так и с внешней точки зрения: Россия нас не уважает, Китай нас больше не уважает. Сегодня мир находится на грани третьей мировой войны».

Он добавил, что предвидит куда более сильное падение американских фондовых рынков, а недавний спад, по его словам, «это только начало».

Республиканец резюмировал: «Дальше будет намного хуже, так как наша экономика сейчас очень-очень слаба».

Ранее Харрис согласилась провести дебаты с Трампом – названа дата.