В Москве не разрешили проводить митинг против блокировки YouTube

В Москве не разрешили проводить митинг против замедления YouTube — городские власти аргументировали свой отказ неблагоприятной эпидемобстановкой и ковидными ограничениями, пишет российский независимый ТГ-канал Astra.

«Они также предупредили, что „в случае проведения указанного мероприятия организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности“. При этом сегодня у многих россиян видео на сервисе вообще не воспроизводится. Количество жалоб на то, что Youtube не работает, растет. Общее количество жалоб на сайте Сбой.Рф достигла 20 тысяч. Они поступают со всей территории России, большинство из них были зафиксированы еще утром. Ранее российские власти заявляли, что пока не будут полностью выключать Youtube, но сильно замедлят», — пишет Astra.

Напомним, в России частично перестал работать YouTube.