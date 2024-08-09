В Пентагоне не считают эскалацией «прорыв» границы в Курской области

В Министерстве обороны США не считают, что «прорыв» границы в Курской области и бои, которые там идут уже третий день, являются эскалацией войны России против Украины. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрин Сингх, сообщает Twitter (Х) корреспондента «Голоса Америки» Остапа Ярыша.

«Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя», — сказала Сингх.

Она добавила, что США будут и дальше поддерживать Украину теми средствами, которые ей нужны.

Напомним, США отреагировали на события в Курской области России.