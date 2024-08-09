ОИ-24: Копилка сборной Украины пополнилась еще двумя медалями

Спортсмены Жан Беленюк и Парвиз Насибов завоевали для Украины бронзовую и серебряную медали на Олимпийских играх-2024.

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов получил серебряную награду на Олимпиаде-2024. В финале весовой категории до 67 кг украинец уступил Саиду Эсмаили из Ирана. Уже на старте Насибов заработал два балла, а к концу первой трехминутки увеличил счет до 3:0. Но дальше борьба пошла по сценарию Эсмаили. Как результат, 6:5 в пользу иранца.

Сразу после Насибова бронзовым призером Парижа-2024 стал Жан Беленюк. Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов, одолев со счетом 3:1 польского спортсмена Аркадиуша Кулинича.

Для Жана Беленюка это третья олимпийская медаль в карьере. В Рио-2016 он завоевал серебро, а в Токио-2020 взял золото. После вчерашнего поединка Беленюк завершил карьеру.

Сейчас Украина занимает 15 место в медальном зачете Олимпиады с 10 наградами: три золота, три серебра и четыре бронзы.

Напомним, боксер Александр Хижняк принес Украине еще одно золото на Олимпиаде-2024.