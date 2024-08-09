Трамп рассказал, какими видит дебаты с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп хочет провести дебаты с вице-президентом и претендентом на пост от демократов Камалой Харрис. О том, какими они должны быть, политик рассказал в ходе обращения из своего имения в Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп отметил: «На мой взгляд, проводить дебаты крайне важно. Мы договорились с телеканалом Fox об их проведении 4 сентября, с NBC – 10 сентября и с ABC – 25 сентября. Данные телеканалы с нетерпением ожидают этих дат, мы уже обсудили данный вопрос с их руководством, и все уже подтверждено».

Примечательно, что после этого предвыборный штаб скорректировал его слова, уточнив в отдельном заявлении, что дебаты на NBC предлагается провести 25 сентября, на ABC – 10 числа.

Также бывший президент страны сказал, что остальные детали проведения дебатов «согласовать проще простого».

Он резюмировал: «Другая сторона также должна согласиться на эти условия. Я не знаю, пойдет ли она на это, так как Камала Харрис практически полностью некомпетентна».

Ранее Трамп зло подшутил на Байденом.