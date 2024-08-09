Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 588 540 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 9 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 588 540 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 434 танка, 16 341 боевая бронированная машина, 16 536 артиллерийских систем, 1 142 РСЗО, 916 средств ПВО, 366 самолетов, 327 вертолетов, 13 325 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 424 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 22 371 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 769 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что Украина просит Мексику арестовать Путина в случае его приезда.