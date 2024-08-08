США смогли отговорить Иран от атаки на Израиль, — СМИ

Иран предположительно переосмысливает возможность масштабного нападения на Израиль, сообщают официальные лица США. Об этом пишет Politico.

США, используя дипломатические каналы и поддержку своих союзников на Ближнем Востоке, могли отговорить Иран от масштабной ракетной атаки на Израиль после убийства предводителя ХАМАС Исмаила Хании.

Американские чиновники предупредили Иран, что удар по Израилю лишь усугубит напряженность и может привести к прямой конфронтации между странами.

США через посредников сообщили Тегерану, что Иран должен пересмотреть свои планы, если взрыв не был направлен против иранских граждан и не повлек за собой гибель других лиц.

На вопрос журналистов в среду, считают ли США, что Иран изменил свое мнение, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что он не будет говорить о конкретных оценках разведки, но администрация Байдена «не хочет видеть эскалации».

«Если она будет, боже мой, мы будем готовы защищать Израиль и защищать себя как положено», — сказал он.

Аналитики добавляют, что Иран все больше разделяет мнение США, хотя поначалу отрицал это.

Напомним, Блинкен назвал вероятные сроки атаки Ирана и «Хезболлы» на Израиль.