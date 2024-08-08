Из Курской области РФ атакует Украину, — Белый дом

Российские оккупационные силы атакуют Украину с территории Курской области, где, по версии РФ, украинские войска сейчас «проводят операцию». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, американская сторона свяжется с украинскими партнерами, чтобы получить больше информации о предполагаемой операции.

«Но в целом, как вы знаете, мы поддерживаем Украину в том, что она делает, защищаясь от российской агрессии. Мы считаем, что это, очевидно, важно делать, поскольку мы говорим о демократии и свободе. И мы будем продолжать это делать», — подчеркнула Жан-Пьер.

Она отказалась отвечать на вопрос, применяется ли американское оружие в этой потенциальной операции, однако напомнила, что политика США остается неизменной.

«Мы должны помнить, что, очевидно, в этом регионе есть российские войска. Они там находятся и они из этого региона атакуют Украину. Мы не должны об этом забывать», — добавила она.

США будут продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, резюмировала Жан-Пьер.

Напомним, США отреагировали на события в Курской области России.