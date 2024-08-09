Британцы узнали о мантии Земли кое-что новое

Эксперты из Саутгемптонского университета в Великобритании узнали кое-что новое о строении нашей планеты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что в мантии Земли был выявлен механизм, который отвечает за подъем континентов и формирование горных систем.

Во время своей работы ученые проанализировали три геологические зоны, возникших во время распада суперконтинента Гондваны.

Указывается на то, что одна из них расположена вдоль побережья Индии, вторая находится в Бразилии, а третья окружает Центральное плато в ЮАР.

Специалисты использовали топографические карты, для того чтобы показать, что данные участки совпадают с континентальными границами.

Сообщается, что это свидетельствует об их происхождении в результате расхождения (рифтинга) материковых плит.

Также компьютерное моделирование установило, что континентальные рифты нарушают мантию, вызывая глубокие волны, которые катятся к сердцу континента.

Кроме этого, британцы изучили имеющиеся данные о минералах, чтобы показать, что подъем и эрозия на плато мигрировали вглубь суши примерно в то же время и с той же скоростью, что и волна в мантии.

Резюмируется, что две особенности ландшафта, вероятно, были вызваны одним и тем же процессом континентального распада.

Ранее ученые нашли на Земле лед из космоса.