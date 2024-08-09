Канадцы узнали, как времена года влияют… на наши моральные ценности

Эксперты из университета Британской Колумбии выяснили, как времена года влияют на наши моральные ценности. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что моральные ценности людей подвержены сезонным колебаниям.

Так, весной и осенью мы демонстрируем более консервативные взгляды, а летом и зимой склоняемся к либерализму.

Исследование длилось десять лет и затронули 230 тысяч жителей США, Канады, Великобритании и Австралии.

Подопытные оценили свою приверженность пяти моральным ценностям, из которых три были связаны с консервативными взглядами: преданность группе, уважение к авторитету и священность традиций.

Сообщается, что еще две ценности относились к либеральным убеждениям, связанным с индивидуальными правами – равенством и борьбой с насилием.

В итоге оказалось, что поддержка коллективистских ценностей американцами возрастала весной и осенью.

Информируется, что схожие тенденции были замечены у участников из Канады и Австралии, а вот в Великобритании сезон не влиял на уровень консерватизма.

Предполагается, что один из возможных факторов, объясняющих данный феномен, заключается в колебаниях уровня тревожности.

Поясняется, что уровень тревожности меняется в зависимости от сезона, достигая пика весной и осенью.

Резюмируется, во времена года, когда природа претерпевает изменения, люди подсознательно стремятся к поддержке и стабильности через укрепление групповых связей.

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