Украина просит Мексику арестовать Путина в случае его приезда

Украина просит Мексику арестовать российского диктатора Владимира Путина в случае его приезда на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщает посольство Украины в Мексике.

Украинские дипломаты выразили надежду, что правительство Мексики знает о том, что «Владимир Путин является военным преступником», у которого есть ордер на арест по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в Россию, изданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика.

«Между тем, мы верим, что мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутое судебному органу ООН в Гааге», — говорится в письме.

Отметим, что 7 августа Мексика пригласила Путина на инаугурацию новоизбранного президента страны.

Напомним, ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни.