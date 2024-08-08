Транзит российского газа через Украину упал до минимума с мая 2023 года

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в четверг, 8 августа, снизился до 37,25 млн куб. м. Об этом свидетельствуют подтвержденные номинации Оператора ГТС Украины в точке входа Суджа, сообщает ExPro.

По сравнению с предыдущим днем ​​объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023 года.

Традиционно объемы транзита российского газа через Украину составляли около 42-42,4 млн куб м в сутки.

Пока причины сокращения транзита неизвестны.

Напомним, в России прогнозируют крах нефтегазовой экономики.